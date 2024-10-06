Про повернення Олега Винника на сцену повідомила голова його фан-клубу Валерія Барон. Вона опублікувала відповідний допис на сторінці у фейсбуці.

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Валерія Барон розповіла, що слід зробити, щоб одними з перших отримати квитки на майбутні концерти Олега Винника. Передпродаж стартував на сайті, де потрібно зареєструватися. Відомо, що Олег Винник виступатиме у Німеччині, Австрії, Польщі та Чехії. В Україні його виступи не заплановані.

Починається нова епоха. Я неймовірно рада цій спільній нашій з вами події! Щось велике наближається… З любов'ю до всіх вас!

– написала Валерія Барон.



Винник повертається на сцену / Скриншот з сайту

На сайті з анонсом, де текст написаний німецькою мовою, вказано, що після виходу пісні "Мої люди" Олег Винник дивує "сенсаційним поверненням на сцену". Він оголосив, що виступатиме з живим шоу. Відео з анонсом концерту також з'явилось на сторінці Олега Винника в тіктоці.

Повернення Винника

Співак, який здебільшого мовчав про повномасштабну війну та перебував за кордоном увесь цей час, нещодавно заявив про повернення. В одній з телепрограм він заявив, що змінив свою команду і готується до туру.

Напередодні він випустив пісню "Мої люди" та створив профіль у тіктоці, де вже записав відео з "ковтком свіжого повітря" для ЗСУ.