Julik розповів, що знайомий з Винником, оскільки вони разом знімалися в одному з телешоу. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Фокус".

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Щодо його вчинку: мені абсолютно не зрозуміла його логіка. Він зі своїм фан-клубом міг би зробити чимало, проте цей шанс змарнував. Це його вибір, засуджувати чи ні вирішувати вам. Я до такого рішення ставлюся негативно. Коли твоїй країні потрібна підтримка – ти, як артист, мусиш її дати, а не сидіти й мовчати,

– заявив Julik.

Шоумен зазначив, що спроби виправити ситуацію прирівнюються до нуля. Він вважає, що людям усе відомо, тому перед ними потрібно бути щирим та чистим і прозорим, як дзеркало.

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