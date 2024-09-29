Julik розповів, що знайомий з Винником, оскільки вони разом знімалися в одному з телешоу. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Фокус".
До речі Хто тепер на кому виїжджає, – Андрій Кравченко поставив крапку щодо порівнянь з Винником
Щодо його вчинку: мені абсолютно не зрозуміла його логіка. Він зі своїм фан-клубом міг би зробити чимало, проте цей шанс змарнував. Це його вибір, засуджувати чи ні вирішувати вам. Я до такого рішення ставлюся негативно. Коли твоїй країні потрібна підтримка – ти, як артист, мусиш її дати, а не сидіти й мовчати,
– заявив Julik.
Шоумен зазначив, що спроби виправити ситуацію прирівнюються до нуля. Він вважає, що людям усе відомо, тому перед ними потрібно бути щирим та чистим і прозорим, як дзеркало.
Що відомо про виїзд Олега Винника з України
- Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Олег Винник виїхав з України до Німеччини як резидент. Співак довгий час не з'являвся у публічному просторі та не коментував війну.
- У серпні цього року Винник записав відеозвернення до своїх шанувальників, чим викликав велике обговорення у мережі. Багатьох людей розізлила несподівана поява Олега. Чоловік заявив, що починає все з чистого аркуша та анонсував вихід нової пісні, яка називається "Мої люди". Прем'єра, до речі, відбулася 23 серпня. Співак подякував тим, хто залишався з ним увесь цей час.
- Днями блогер-пліткар Богдан Беспалов поширив інформацію, що Олег Винник повернувся до України. Голова його фан-клубу Валерія Барон згодом прокоментувала всю цю ситуацію. Жінка спростувала слова блогера та заявила, що гадки не має, хто розповсюджує такі чутки.