Це зробила голова фан-клубу Винника Валерія Барон. Вона дала коментар українському виданню "Фокус".
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Лідерка офіційного фан-клубу співака спростувала інформацію, яку раніше поширив блогер Богдан Беспалов, який, посилаючись на власні джерела, стверджував, що Олега Винника бачили в Києві.
Я не можу підтвердити таку інформацію. Навіть уявлення не маю хто і навіщо розповсюджує такі чутки,
– зазначила Валерія.
У команді Олега Винника відреагували на чутки про його повернення в Україну / Фото з сайту "Фокус"
Зауважимо, що на момент публікації Олег Винник не прокоментував цю ситуацію.
Де зараз Олег Винник
Ще на початку повномасштабного вторгнення, точніше – 26 лютого 2022 року, як розповідав артист, він виїхав з України як резидент Німеччини. В ЗМІ раніше повідомлялося, що квартира, в якій мешкає Олег Винник, знаходиться на околиці Берліна. Водночас сам співак своє місцеперебування не розсекречував. Попри це нещодавно Олег Винник був помічений під час прогулянки в Берліні разом з головою його фан-клубу.