Нове фото Олега Винника опублікувала голова його фан-клубу Валерія Барон. Їхній спільний знімок з'явився на сторінці Валерії в інстаграмі.

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Олег Винник та Валерія Барон зустрілися у столиці Німеччини – Берліні. Судячи з підпису голови фан-клубу артиста, вони не просто прогулювалися містом, але й спілкувалися щодо важливих питань.

Важлива зустріч, багато розв'язаних питань. Все ще попереду… Олеже Анатолійовичу, пишаюсь Твоєю силою духу. Лети й створюй чудеса. Твої люди чекають,

– написала Барон.



Олег Винник і Валерія Барон / Фото з інстаграму Валерії Барон

Що зірки кажуть про Винника

Судячи з коментарів, наразі більшість українців не сприймає повернення Олега Винника, який випустив нову пісню і хоче виступати з концертами у різних куточках світу. Ось яку думку мають знаменитості: