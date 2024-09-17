Нове фото Олега Винника опублікувала голова його фан-клубу Валерія Барон. Їхній спільний знімок з'явився на сторінці Валерії в інстаграмі.
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Олег Винник та Валерія Барон зустрілися у столиці Німеччини – Берліні. Судячи з підпису голови фан-клубу артиста, вони не просто прогулювалися містом, але й спілкувалися щодо важливих питань.
Важлива зустріч, багато розв'язаних питань. Все ще попереду… Олеже Анатолійовичу, пишаюсь Твоєю силою духу. Лети й створюй чудеса. Твої люди чекають,
– написала Барон.
Олег Винник і Валерія Барон / Фото з інстаграму Валерії Барон
Що зірки кажуть про Винника
Судячи з коментарів, наразі більшість українців не сприймає повернення Олега Винника, який випустив нову пісню і хоче виступати з концертами у різних куточках світу. Ось яку думку мають знаменитості:
- Тарас Тополя: "Я можу сто п'ятсот разів негативно ставитися до його музики, що він там вчинив і його позиції, але цим я себе принижую в першу чергу. Бо я що пуп тут, щоб не протягнути руку й не привітатися?" – так артист відповів на запитання, чи привітається з Винником.
- Коля Сєрга: "Якщо вони (Винник та Потап, – Show 24) будуть корисними й нестимуть щось важливе не популістичними слоганами, а своїми діями, і пройдуть через той опір, який будуть чинити люди, і пройдуть його з повагою, зішкрібаючи з себе все зайве, то може, у них все вийде. Якщо ні – то ні".
- Оля Цибульська: "Це як чоловіки деякі є в житті. Він тебе обманув, обдурив, покинув, десь швендяв з якоюсь, притулявся, говорив їй, як любить, а через два роки приплив і каже: "Я без тебе не можу". Я б такого мужика на поріг не пустила, а дівчата нехай вирішують".