Так, днями він опублікував нові світлини з Оскаром в інстаграмі. Козловський показав, як підріс його 7-місячний син.

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На фотографіях, якими поділився виконавець, можна побачити Віталія, його дружину та маленького Оскара. Подружжя вирішило провести сімейну фотосесію.

Мій синочок. Як добре, що ти ще такий маленький і багатьох речей не розумієш. Я благаю небо, щоб ти жив довго та щасливо у мирному світі, де люди не кривдять одне одного, а допомагають і підтримують. Дякують за новий день і люблять тварин. Бачать красу природи й бережуть її,

– написав під фото зірковий батько.

Зауважимо, днями Віталій Козловський презентував новий кліп – "Сину". У цьому відео виконавець вперше показав обличчя свого первістка.

Що відомо про сина Віталія Козловського