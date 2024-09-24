Щоб спростувати чутки про родинні чи будь-які інші зв'язки з Олегом Винником, Андрій Кравченко взяв участь у програмі "Говорить вся країна". В інтерв'ю Show 24 співак зізнався, що це справді змінило ставлення глядача до нього як до особистості.

До слова Його музика дуже нещира, – відомий український співак розкритикував творчість Винника

Люди почали думати по-іншому. Були навіть особисті повідомлення, в яких писали: "Андрію, я про вас була іншої думки, тепер розумію, що ви не такий. Прийду до вас на концерт". Люди люблять за пісні, за певні вчинки. Мені потрібно багато працювати й дарувати людям радість своєю музикою, щоб мене сприймали так, як цього хочеться артисту, – зізнався Андрій Кравченко.

Повне інтерв'ю з Андрієм Кравченком читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Музикант чесно відповів, як тепер він ставиться до випадків, коли його називають "клоном Винника".

"Для себе я закрив тему Олега Винника, не хочу до неї повертатися. Мабуть, занадто багато уваги приділяємо цьому. Постає питання: хто тепер на кому виїжджає. Час покаже, люди самі все скажуть", – зауважив Андрій Кравченко.

Чим відомий Андрій Кравченко