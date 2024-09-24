Щоб спростувати чутки про родинні чи будь-які інші зв'язки з Олегом Винником, Андрій Кравченко взяв участь у програмі "Говорить вся країна". В інтерв'ю Show 24 співак зізнався, що це справді змінило ставлення глядача до нього як до особистості.
До слова Його музика дуже нещира, – відомий український співак розкритикував творчість Винника
Люди почали думати по-іншому. Були навіть особисті повідомлення, в яких писали: "Андрію, я про вас була іншої думки, тепер розумію, що ви не такий. Прийду до вас на концерт". Люди люблять за пісні, за певні вчинки. Мені потрібно багато працювати й дарувати людям радість своєю музикою, щоб мене сприймали так, як цього хочеться артисту, – зізнався Андрій Кравченко.
Повне інтерв'ю з Андрієм Кравченком читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".
Музикант чесно відповів, як тепер він ставиться до випадків, коли його називають "клоном Винника".
"Для себе я закрив тему Олега Винника, не хочу до неї повертатися. Мабуть, занадто багато уваги приділяємо цьому. Постає питання: хто тепер на кому виїжджає. Час покаже, люди самі все скажуть", – зауважив Андрій Кравченко.
Чим відомий Андрій Кравченко
- Виконавець родом з Чернігівської області. Він є заслуженим артистом естрадного мистецтва, активно виступає та пише нові пісні, планує подальші концерти в Україні.
- Кравченко проходив навчання на військовій кафедрі, а зараз стоїть на військовому обліку. Однак вважає себе кориснішим у тилу, адже допомагає армії фінансово.
- Артист приховує особисте життя, не розповідає багато про родину, водночас підкреслює, що це його власна позиція.