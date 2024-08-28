Факт смерті королеви був офіційно підтверджений о 18:30 за місцевим часом. Однак, рідні до останнього приховували погане самопочуття ЇЇ Величності.

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Прихильники королівської родини могли помітити щось підозріле, коли вранці 8 вересня несподівано вилетів гелікоптер, який мав забрати принца Чарльза з Дамфріс-гаусу в Ейрширі до Шотландії, де перебувала його матір. Через три години він прибув до Балморала разом з дружиною Каміллою та приєднався до компанії своєї сестри принцеси Анни.

О 12:50 Букінгемський палац оголосив, що принци Вільям, Ендрю та Едвард найближчим часом завітають до Шотландії, а згодом Гаррі та Меган Маркл повідомили про термінову поїздку. Однак, коли королівська родина прибула о 17:06, то було вже пізно, оскільки монархиня померла. У свідоцтві про смерть ЇЇ Величності зазначено, що вона відійшла у вічність о 15:10 через поважний вік. Так, члени сім'ї запізнилися лише на дві години й втратили можливість побути разом з королевою в останні миті її життя.

Смерть Єлизавети II була офіційно підтверджена о 18:30 за місцевим часом після того, як було поінформовано всю родину. А вже через 15 хвилин прибув принц Гаррі, який дізнався про загибель бабусі завдяки ЗМІ. Таким чином, йому ніхто не повідомив трагічну звістку з членів сім'ї.

Коли літак почав знижуватися, я побачив, що мені прийшло повідомлення від Меган: мій телефон загорівся. Це було повідомлення від Мег: "Подзвони мені, коли отримаєш це". Я зайшов на сайт BBC. Моя бабуся померла. Мій батько став королем,

– розповів принц Гаррі.

Нагадаємо, королеву Єлизавету II поховали в Меморіальній каплиці короля Георга VI разом з батьком, матір'ю і сестрою. Принц Філіп, її чоловік, з яким вона прожила 73 роки, також був перепохований поряд з нею.