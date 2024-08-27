Леді Луїза Віндзор навчається в Університеті Святого Андрія на другому курсі. Під час навчання вона активно бере участь у Корпусі підготовки офіцерів.

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Вочевидь, племінниця короля Чарльза III прагне стати наступною членкинею монаршої сім'ї після Єлизавети ІІ яка служитиме в армії.

Вона часто говорить про те, що дуже хоче зробити кар'єру в армії, служачи королю та своїй країні. Вона знає все про кадетів і майже закохана у цю справу,

– кажуть близькі до леді Луїзи джерела.

Нагадаємо, Єлизавета II у 1945 році приєдналася до Жіночої допоміжної територіальної служби. Вона вивчилася на водійку та була відома як лейтенант Елізабет Віндзор. Вперше в історії королівської сім'ї жінка служила у військовому підрозділі.

Чим відома леді Луїза Віндзор

Леді Луїза – донька герцогині Единбурзької Софі та принца Едварда, онука королеви Єлизавети II. Вона живе звичайним життям: навчається в університеті, раніше працювала офіціанткою. Попри те, що вона займає 8 місце списку престолонаступництва, леді Луїза лише зрідка відвідує королівські заходи.