Артист пішов з життя 28 вересня у своєму будинку. Про це повідомило видання Associated Press з посиланням на заяву прессекретаря родини.

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Так, за словами Ебі МакФарланда, Кріс Крістофферсон помер у своєму будинку в Мауї, Гаваї, в оточенні близьких. Музикант останні роки життя боровся з втратою пам'яті. Водночас точної причини смерті прессекретар не розсекретив.

Крістофферсон залишив після себе значну спадщину як у сфері музики, так і кіно.

Що відомо про кар'єру Кріса Крістофферсона