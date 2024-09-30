Артист пішов з життя 28 вересня у своєму будинку. Про це повідомило видання Associated Press з посиланням на заяву прессекретаря родини.
Не пропустіть Складно переживаю, – дружина Євгена Кота розповіла про погіршення самопочуття та хворобу доньки
Так, за словами Ебі МакФарланда, Кріс Крістофферсон помер у своєму будинку в Мауї, Гаваї, в оточенні близьких. Музикант останні роки життя боровся з втратою пам'яті. Водночас точної причини смерті прессекретар не розсекретив.
Крістофферсон залишив після себе значну спадщину як у сфері музики, так і кіно.
Що відомо про кар'єру Кріса Крістофферсона
- Виконавець розпочав свій шлях до слави наприкінці 1960-х років. Серед його найвідоміших робіт – Sunday Mornin' Comin' Down, Help Me Make It Through the Night, For the Good Times та Me and Bobby McGee. Ці культові треки виконували такі відомі артисти, як Рей Прайс та Дженіс Джоплін.
- Крістофферсон також був учасником легендарної групи Highwaymen, разом з іншими музичними іконами Віллі Нельсоном, Джонні Кешем та Вейлоном Дженнінгсом. До того ж він співав у дуеті зі своєю колишньою дружиною Ритою Кулідж.
- Хоча Крістофферсон офіційно пішов з музики у 2021 році, однак продовжував час від часу виступати на сцені.
- До того ж Кріс продемонстрував свій акторський талант у фільмах режисерів Мартіна Скорсезе, Барбари Стрейзанд і Веслі Снайпса.