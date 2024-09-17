Коли Іра померла, KRUTЬ вирвала останню струну зі своєї бандури та залишила у землі. Співачка поділилася, що це була метафора до того, що її душа втратила одну струну, тобто подругу. Про це Марина розповіла у розмові з фронтвуменкою гурту ONUKA Натою Жижченко на ютуб-каналі "Суспільне Чернігів".

Дивіться також Андрій Федінчик втратив друга на війні: "Загинув, захищаючи свій дім"

KRUTЬ зазначила, що після смерті Ірини Цибух залишилася без частини своєї бази, до якої можна завжди прийти й побути разом. Співачка зізналася, що їхнє спілкування тривало лише рік, але було дуже глибоким.

Ми коли зустрічались, то це можна було… Не знаю… Від того, щоб спалити Москву, до того, щоб перевернути весь світ. Тобто це було зіткнення двох потужних енергій. Я знаю, що я – непроста, вона – непроста, і коли ми двоє зіштовхувалися своїми енергіями, то це був вибух величезний,

– пригадує Марина.

Марина Круть зізналася, що їм з Ірою вдалося побудувати глибокі стосунки.

Я точно знала, що можу о другій ночі подзвонити, і вона прилетить будь-куди. Для мене це є близькість. Для мене це є те, що я ціную в людях найбільше,

– каже KRUTЬ.

Інтерв'ю зі співачкою KRUTЬ: дивіться відео онлайн

Марина Круть розповіла про Ірину Цибух

KRUTЬ поділилася, що Цибух змінила для неї значення пісні. Зазначимо, що виконавиця на похороні парамедикині грала на бандурі та виконувала українські пісні. Про це її перед смертю просила сама Ірина.

Якби вона не написала всього того, що я маю зробити, я б цього також не робила. Бо думала б про те, що подумають люди,

– розповіла співачка.

Марина вважає, що Ірина Цибух залишила після себе багато любові, яка розірвалася в небі тисячами шматочками й стала піснею.

Для мене вона перевернула значення пісні, оскільки хотіла, щоб її проводжали з піснею. Я знаю, що її також, швидше за все, зустрічали з піснею на цьому світі. Пісня була навколо її життя. І вона захотіла, щоб її так проводжали,

– поділилася KRUTЬ.

Нагадаємо, що 2 червня відбулося прощання з парамедикинею Іриною Цибух у Михайлівському Золотоверхому соборі й на Майдані Незалежності. Поховали дівчину у рідному Львові, на Марсовому полі.