Віктор Бронюк назвав свою посаду новим викликом та можливістю втілити цікаві ідеї у культурі Вінниччини та України. Вінницька філармонія була першим закладом в області, що організовує професійну концертну діяльність. Там відбулися унікальні фестивалі, концерти та багато іншого.

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Зберігаючи найкращі традиції Вінницької філармонії, планую надати нового дихання і реалізувати саме ті зміни, яких вимагають сучасні реалії,

– повідомив Віктор Бронюк.



Віктор Бронюк на тлі філармонії / Фото з інстаграму Віктора Бронюка

Як директора його підтримуватиме колектив – професійні музиканти, які присвятили життя музиці та культурі, очільники міста та області, а також митці з всієї України.

Віктор Бронюк додав, що він не покидає гурт "ТІК", ставши директором Вінницької обласної філармонії. Він певен, що зможе все поєднувати.