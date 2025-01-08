Листівку акторка виявила в банці для печива з культового серіалу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання People.

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Під час шоу Дрю Беррімор Ліза Кудроу зізналася, що отримала банку для печива з декорацій квартири Моніки в подарунок від Перрі після зйомок фінального епізоду "Друзів". Лише нещодавно акторка виявила всередині записку.

Меттью подарував мені її в кінці нашого останнього епізоду. Нещодавно я знайшла записку, яку він залишив. Я не відкривала (банку для печива – 24 Канал) і не дивилася в середину. Він залишив записку, а я забула про це,

– розповіла Кудроу.

Зміст послання акторка вирішила залишити приватним, прокоментувавши лише: "Час – це все".

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