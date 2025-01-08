Листівку акторка виявила в банці для печива з культового серіалу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання People.
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Під час шоу Дрю Беррімор Ліза Кудроу зізналася, що отримала банку для печива з декорацій квартири Моніки в подарунок від Перрі після зйомок фінального епізоду "Друзів". Лише нещодавно акторка виявила всередині записку.
Меттью подарував мені її в кінці нашого останнього епізоду. Нещодавно я знайшла записку, яку він залишив. Я не відкривала (банку для печива – 24 Канал) і не дивилася в середину. Він залишив записку, а я забула про це,
– розповіла Кудроу.
Зміст послання акторка вирішила залишити приватним, прокоментувавши лише: "Час – це все".
Що відомо про смерть Меттью Перрі
- Актор пішов з життя у жовтні 2023 року у віці 54 років. Його знайшли у джакузі власного будинку.
- Причиною смерті Меттью став гострий вплив кетаміну.
- Нещодавно у справі про смерть актора стався новий поворот – лікар Марк Чавес визнав свою провину в причетності до передозування Перрі кетаміном. Судове засідання призначено на 2 квітня 2025 року, медику загрожує до 10 років ув'язнення.