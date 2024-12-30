Вони на сцені обговорили їхню "суперечку". Повідомляє 24 Канал з посилання на тікток-акаунт andriichepurko.
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Так, Лєра Мандзюк завітала на концерт Тіни Кароль, який пройшов у Києві. Стендаперка подарувала зірці букет рожевих троянд. Зі сцени Тіна пожартувала про їхній міні-срач, вони обійнялися і розпрощалися.
Що відомо про "конфлікт" Тіни Кароль та Лєри Мандзюк
- Нещодавно стендаперка розкритикувала відео виконавиці з "Укрзалізниці", де Тіна займається йогою. Гумористка вважає, що це "брехлива, дешева скромність", яка не характерна зірці такого масштабу як Тіна Кароль, адже знаменитість має достатньо грошей, щоб їздити на люксових автівках.
- Тоді артистка відповіла на заяви гумористки. Вона сказала: "Укрзалізниця топова! Я завжди обираю виспатись у поїзді та випити чай з чебрецем".
- Крім того, Кароль запросила Мандзюк у спільну поїздку.