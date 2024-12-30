Вони на сцені обговорили їхню "суперечку". Повідомляє 24 Канал з посилання на тікток-акаунт andriichepurko.

Не пропустіть Вихваляли Путіна й показували середні пальці: на Ольгу Фреймут накинулися у Польщі

Так, Лєра Мандзюк завітала на концерт Тіни Кароль, який пройшов у Києві. Стендаперка подарувала зірці букет рожевих троянд. Зі сцени Тіна пожартувала про їхній міні-срач, вони обійнялися і розпрощалися.

Що відомо про "конфлікт" Тіни Кароль та Лєри Мандзюк