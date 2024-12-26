Марія Марчук відійшла у засвіти на 81 році життя. Про це стало відомо 25 грудня, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук заступника голови Чернівецької обласної ради Михайла Павлюка.

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Прекрасний лікар й надзвичайно освічена жінка, мати трьох дітей-медиків, близька усій нашій родині й подруга життя Володимира Івасюка. Муся, – казав їй композитор, запрошував грати у своєму ансамблі, радився й ділився потаємним, присвячував пісні та першу "Червону руту" в оригіналі їй і підписав,

– написав Михайло Павлюк.

Михайло Павлюк додав, що Марія Марчук була однією з небагатьох, хто поїхав на похорон Івасюка до Львова. Вона завжди захищала ім'я композитора та берегла спогади про нього.

Попрощатися з Марією Марчук можна у четвер, 26 грудня, після 16 години у церкві Різдва Богородиці, що на вулиці Капеланська, 31.

Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 27 грудня о 13 годині на Центральному кладовищі (Годилів).



Володимир Івасюк та Марія Марчук / Фото з фейсбуку Михайла Павлюка