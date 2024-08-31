Хлопець народився у Чорноморську Одеської області. З самого дитинства його не покидало бажання стати першокласним коміком, тому він був активним учасником шкільних комічних постановок. Потім його шлях продовжився в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на факультеті режисури та телебачення. 2017 рік став справжнім кар'єрним ростом для Марка. Чи займається сьогодні Куцевалов гумором, чому не розповідає про свого сина та де він сьогодні, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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"Ліга сміху" та "Прозорий гонщик"

Вперше Марк "засвітився" на телебаченні, коли вирішив у 19 років прийти на проєкт "Танцюють всі". Після невдачі чоловік заприсягнувся, що більше ніколи в житті не буде танцювати.

Марк Куцевалов – "Танцюють всі" (2014): дивіться відео онлайн

У 2017 році Марк дебютував на "Лізі сміху" з командою "Прозорий гонщик". Комік дійшов фіналу проєкту й посів друге місце. Що цікаво, його гумор був унікальним. Адже половину номера озвучував записаний голос, а час від часу на сцені з'являвся сам гуморист. Така новинка неабияк вразила публіку та суддівський склад.

Після закінчення проєкту Куцевалов ще неодноразово появлявся в етерах шоу, а також став сценаристом і почав працювати над різними телевізійними проєктами. Крім того, Марк також виступає із сольним стендапом.

Гумориста доволі часто запрошують у ролі гостя у різні шоу на ютубі. До прикладу, Куцевалов навіть став частинкою гурту "The Вуса". Цей проєкт став настільки успішним, що зірка тривалий час використовував образ із кліпу для інших розважальних роликів.

Артем Пивоваров & The Вуса – О, Панно (feat. Дурнєв, Леви На Джипі, Куцевалов): дивіться відео онлайн

Особисте життя

В інтерв'ю Анатолію Анатолічу Марк розповів, що у 19 років став батьком і зараз у нього підростає син. Він не вважає за потрібне виставляти цю тему в публічну площину, бо це для нього особисте. З матір'ю сина Куцевалов не перебуває у стосунках, але він запевнив, що вагітність була запланованою. Сьогодні гуморист намагається часто бачитись із хлопчиком, щоб дитина відчувала присутність батька у своєму житті.

У 2021 році чоловік пішов на проєкт "Пара на мільйон". Там у нього закрутились романтичні стосунки з блогеркою Настею Скальницькою (раніше відома як Талпа).

Марк Куцевалов у проєкті "Пара на мільйон": дивіться відео онлайн

Однак після закінчення проєкту взаємини між парою не склались. На початку 2023 року Настя вийшла заміж за Богдана Скальницького, а цього року у липні поділилась новиною, що стала мамою хлопчика. Крім того, у блогерки є донька Мілана від першого шлюбу.

Настя Скальницька вдруге стала мамою / Фото з інстаграму Насті Скальницької

А про особисте життя гумориста більше нічого невідомо. Воно залишається таким же загадковим, як і його образ.

Де зараз і чим займається Марк Куцевалов

З початком повномасштабного вторгнення Марк всіляко підтримує Україну та ЗСУ. До прикладу, комік влаштовував походи під час яких збирав гроші на комплекси для розмінування, старлінки тощо.

У жовтні минулого року Марк вирушив із села Ділове Рахівського району до села Мар'янівка Черкаської області.

Марк Куцевалов відправився у третій похід: дивіться відео онлайн

У 2022 році комік ішов із Чорноморська до Говерли, а потім пішов у другий похід із Києва до Херсона.

Марк також веде на ютубі музичне реаліті-шоу "Мултипотяг". В інстаграмі Марк тішить користувачів креативним контентом, який повністю відповідає його неординарному образу.

Шанувальники можуть перебувати в очікуванні, коли їхній улюбленець знову вражатиме цікавими ідеями та викликами.