У середу, 1 січня, 43-річна Меган Маркл оприлюднила перший допис на своїй сторінці, передає 24 Канал. Перед цим у мережі лише ходили чутки, що акаунт під ніком "meghan" належить саме герцогині Сассекській.

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Найперший пост Меган Маркл в інстаграмі – це відео, в якому вона біжить пляжем. Жінка зупиняється біля води та виводить пальцем на піску цифри – 2025. Ймовірно, ролик знімав принц Гаррі на пляжі, що неподалік їхнього дому у Монтесіто, штат Каліфорнія.

Перше відео Меган Маркл в інстаграмі: дивіться онлайн

Також Меган Маркл оновила фото на аватарці. На світлині вона позує з усмішкою, у білій сукні.

Зараз на дружину принца Гаррі підписано понад 690 тисяч людей. Вона натомість не слідкує ні за ким. Можливість коментувати дописи закрита.

Меган Маркл у соцмережах: що відомо