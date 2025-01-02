У середу, 1 січня, 43-річна Меган Маркл оприлюднила перший допис на своїй сторінці, передає 24 Канал. Перед цим у мережі лише ходили чутки, що акаунт під ніком "meghan" належить саме герцогині Сассекській.
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Найперший пост Меган Маркл в інстаграмі – це відео, в якому вона біжить пляжем. Жінка зупиняється біля води та виводить пальцем на піску цифри – 2025. Ймовірно, ролик знімав принц Гаррі на пляжі, що неподалік їхнього дому у Монтесіто, штат Каліфорнія.
Перше відео Меган Маркл в інстаграмі: дивіться онлайн
Також Меган Маркл оновила фото на аватарці. На світлині вона позує з усмішкою, у білій сукні.
Зараз на дружину принца Гаррі підписано понад 690 тисяч людей. Вона натомість не слідкує ні за ким. Можливість коментувати дописи закрита.
Меган Маркл у соцмережах: що відомо
- Меган Маркл була в інстаграмі до моменту, як стала частиною королівської сім'ї у 2018 році. У неї було близько 3 мільйонів підписників до того, як Меган видалила свої сторінки у соціальних мережах.
- У принців Гаррі та Вільяма та їхніх дружин був спільний акаунт у соціальних мережах. Однак і тут діяли суворі правила щодо публікацій фото. У травні 2019 року було створено окрему сторінку для Гаррі та Меган. Коли пара відійшла від обов'язків королівської родини, обліковий запис перестав оновлюватися.
- У великому інтерв'ю, яке Меган Маркл дала у 2022 році, вона натякнула, що повернеться в інстаграм.