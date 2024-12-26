Він став зіркою соціальних мереж завдяки зворушливому моменту, який потрапив на відео. Луї потурбувався про свою сестру принцесу Шарлотту, пише 24 Канал.

Цікаво Одягнув гуцульське вбрання та колядував: Кулеба показав, як відсвяткував Різдво у Карпатах

Так, 25 грудня разом з королем Чарльзом III та королевою Каміллою службу відвідали принц та принцеса Уельські – Вільям і Кейт – з усіма трьома дітьми: принцами Джорджем, Луї та принцесою Шарлоттою.

Маленькі члени королівської родини отримали численні подарунки від присутніх вірян, серед яких були коробки цукерок, м'які іграшки та шоколадні фігурки Санта Клауса. Момент, який особливо розчулив публіку та став вірусним у соціальних мережах, – це коли принц Луї, отримавши цукерку від одного з відвідувачів, одразу ж передав її своїй сестрі.

Користувачі соціальних мереж активно коментували цей прояв братерської турботи. "Обидва хлопчики завжди думають про сестру перш ніж про себе", – відзначив один із коментаторів. Інші додали: "Ось що роблять чудові батьки" та "Це так мило".

Цей випадок ще раз продемонстрував теплі стосунки між дітьми принца та принцеси Уельських, які часто привертають увагу публіки своєю безпосередністю та щирістю під час офіційних заходів.