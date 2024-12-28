У кожного є свої способи створити особливе відчуття магії та затишку у різдвяно-новорічний період. У перервах між зйомками шоу Нового каналу "єПитання" MELOVIN розповів про те, як він перетворює звичайний грудневий день на свято, пише 24 Канал.

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Якщо для когось важливо розвісити гірлянду, купити мандаринів, чи увімкнути новорічні пісні й фільми, то MELOVIN особливо цінує на свята прикрашену ялинку.

Я взагалі не уявляю святкування без прикрашеної ялинки. Для мене навіть не такий важливий святковий стіл і страви на ньому, як цей традиційний символ Різдва і Нового року,

– поділився артист.

Цього року MELOVIN домовився з рідними, що вони прикрашатимуть ялинку разом. Так новорічний настрій з'явиться у всіх.

"Дочекався батьків, які якраз приїжджали на мій сольний концерт, і вже тоді почав ретельну підготовку до свят. Зокрема, поставили й нарядили ялинку. До слова, Катя (співачка SWOIIA, – 24 Канал) теж була з нами", – додав з усмішкою виконавець.



MELOVIN та SWOIIA / Фото пресслужби

Особисте життя MELOVIN

Український співак раніше інтригував загадковими фото з артисткою SWOIIA, разом з якою він випустив спільну пісню. Однак і після релізу MELOVIN підігрівав чутки про їхній роман, зокрема, поцілувався з нею на премії.

MELOVIN розповів, що його стосунки зі SWOIIA справді переросли у щось більше, ніж просто співпрацю.

"Ми зрозуміли, що там щось зовсім не робочі стосунки. Щось пішло набагато далі. Ми дійсно багато часу проводимо разом: то я у неї, то вона у мене. Так, з ночівлею залишався. Коли вона поруч, то я млію", – казав артист.