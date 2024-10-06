У ТЦК Михайло пішов у перші дні повномасштабного вторгнення. Військовослужбовець вже воював на різних напрямках та в інтерв'ю "Українській правді" розповів про поранення.

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Перше поранення Безушко отримав у Луганській області. Тоді вони з 80-ю та 95-ю бригадами працювали у місті Кремінна, Кремінських лісах.

Отримав перше поранення, акубаротравму (контузію – Show 24): зайчика від танка зловив (спалах від вистрілу танка – Show 24). Закрита черепно-мозкова травма. Таке собі відчуття,

– розповів Михайло Безушко.

Коли співак одужав, то разом з іншими відправився у Діброву та Ямпіль, де їх призначили до бойових бригад. Згодом військовослужбовців перекинули на Роботинський напрямок. Безушко поділився, що там було складно.

Пам'ятаю, як зайняв ворожу позицію, лисячу нору, а туди якраз прилетіла 120-та міна десь за три метри. Знесло дашок, який був присипаний бруствером. Пощастило, бо могло б там і закопати. Це була друга акубаротравма. Почав трішки недочувати на ліве вухо. Зараз, до речі, більш-менш відновився,

– поділився MOLFAR.

Михайло Безушко зізнався, що навіть пробував тоді писати музику, адже мав з собою ноутбук та сонячну батарею. Називає це "фронтовою студією". Крім того, співак розповів, що вогнеметники насамперед беруть участь у штурмових діях.