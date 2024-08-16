Про народження дитини повідомив чоловік Вікторії Апанасенко – Олександр Борняков. Він опублікував перше фото з донькою, яке зробив у пологовому будинку.

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Чоловік "Міс України Всесвіт" також розсекретив ім'я доньки – Емілія.

Кохана, дякую тобі шалено за доньку. Емілія, доню: ми з твоєю мамою на тебе дуже чекали. З моменту появи ти робиш нас обох щасливими. І будеш робити це весь цей час, що нам залишився. Дуже хочу, щоб ти прочитала коли подорослішаєш цей допис і подивилася на нас, бо так виглядають щасливі люди,

– написав Олександр Борняков.



Олександр Борняков з донькою / Фото з фейсбуку Борнякова

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко на початку лютого 2023 року вперше зізналась, що перебуває у стосунках. Вже через місяць вона повідомила, що вийшла заміж.

Пізніше стало відомо, що обранцем дівчини став Олександр Борняков – заступник міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі. Кілька днів тому Вікторія Апанасенко зізналась, що чекає дитину.