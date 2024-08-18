Співак ділився, що добровільно мобілізувався до української армії. У липні він проходив додаткові обстеження, про результати яких пообіцяв інформувати у своєму блозі.

Цікаво Такий втомлений, – Наталка Денисенко вперше за три місяці показалася з чоловіком-військовим

Міша зауважив, що у вересні має з'явитися у ТЦК. Після цього у чоловіка розпочнуться військові навчання. Наразі Крупін продовжує займатися проходженням ВЛК та висловлює бажання служити в Головному управлінні морально-психологічного забезпечення ЗСУ.

Я сам прийшов. Зараз я проходжу ВЛК і в мене повістка на 16 вересня. Потім будуть навчання. Зараз я вирішую, куди піти, де я можу зробити щось корисне. Насправді єдине, що зараз розглядаю – це морально-психологічне забезпечення,

– розкрив артист.

Міша Крупін про мобілізацію: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у 2000-х Міша Крупін створив музичний проєкт "Дядя Вася" та водночас займався написанням пісень для гурту NIKITA. У 2019 році чоловік заснував колектив "Корупція", репертуар якого – "ф'южн блюзу, свінгу та джазу". З початком повномасштабного вторгнення Крупін публічно висловив рішучу проукраїнську позицію та взяв новий напрямок у своїй творчості. Згодом він став частиною "Культурного десанту".