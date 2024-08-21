На світлині представлені не тільки легенди естради, як Василь Зінкевич, Софія Ротару, Віталій Білоножко, Ірина Білик, Олександр Пономарьов, а й тодішній президент України Леонід Кучма, голова адміністрації Євген Кушнарьов і очільник Києва Олександр Омельченко, пише Show 24.

Може зацікавити Як дві краплі води: Катерина Осадча показалася з 21-річним сином на дні народженні

Фото датується 1996 або 1997 роком. Це був перший конкурс сучасної пісні української естради.

Українські зірки в 90-х / Фото з особистого архіву Астраї

Астрая також розповіла, що тоді артисти дружили своїми колами. Її навіть дивує, що дехто розповідає ніби Софія Ротару поводилась зверхньо в компаніях. Співачка запевняє, що Ротару завжди була привітна й дуже простою, попри свій статус зірки величезного масштабу.

На фото також можна помітити Ніну Шестакову, яка працювала на бек-вокалі в Софії Михайлівни, а потім стала сольною співачкою.

Нагадаємо, що Астрая – легенда 90-х років. Вона не тільки співала, а й знімалась у кіно й грає у театрі. Заслужена артистка навіть визначила власний жанр, який назвала "ексцентричною піснею".