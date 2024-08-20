Катерина виховує трьох синів. Іван та Данило – молодші діти від Юрія Горбунова, а Ілля – старший від першого шлюбу ведучої.

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21-річний хлопець приїхав з США до України, щоб привітати маленького брата з днем народження. Осадча показала, як її сини проводять спільний час разом. Так, на опублікованих фото Ілля тримає на руках 3-річного Данила та усміхається в камеру.

"Мої", – ніжно висловилася про дітей Катерина.



Молодший і старший сини Катерини Осадчої / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас вона опублікувала світлину, де обійняла старшого сина. Ведуча постала у білій сукні та прикрасах, а 21-річний юнак – у чорній футболці та штанах.

Коли святкуєш триріччя молодшого, а за місяць старшому 22,

– поділилася Осадча.



Осадча разом зі старшим сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, з нагоди дня народження сина Катерина опублікувала зворушливий допис, в якому привітала 3-річного Данила. Вона показала сімейні фото, на яких постала з чоловіком та дітьми.