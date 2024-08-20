З цієї радісної нагоди артист вперше за довгий час показав свою дитину. Водночас музикант звернувся до сина та привітав його зі святом.

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У соцмережах Фагот опублікував допис, який присвятив рідній людині. 19 серпня Микиті, синові співака, виповнилося 14 років. Лідер ТНМК поділився сімейним фото, на якому постав разом з дитиною в обіймах. На світлині батько і син усміхаються, перебуваючи в компанії один одного.

Сьогодні вже 14 років, як я мав честь перерізати пуповину цьому тепер вже величезному чолов'язі! Дякую, що з'явився в моєму житті! Будь щасливий, син! У тебе вийде все! Злітай, я упіймаю!

– привітав свою дитину Фагот.

Шанувальники артиста приєдналися до привітань і відзначили схожість Микити з фронтменом колективу.

"Щирі вітання! Микита класний! Щасливої долі йому!";

"Міцного здоров'я та гарної долі, нехай збуваються всі мрії";

"Копія татуся. Хай козак буде щасливим під переможним мирним небом України".

Нагадаємо, 14-річний Микита народився від журналістки Анастасії, з якою у Фагота не склалися стосунки. Хлопчик мешкає разом з мамою за кордоном, тому немає можливості часто бачитися із зірковим батьком. Наразі лідер ТНМК будує стосунки з дизайнеркою Ольгою Навроцькою, з якою поки немає спільних дітей.