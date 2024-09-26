Heartbeat уже з'явився на стримінгових платформах. Також розкрилися подробиці про створення збірки.

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Так, новий альбом став результатом спільної роботи досвідчених музикантів і продюсерів, серед яких Стас Чорний, Антон Чілібі, Павло Білоусов та інші. Крім того, Міша Кацурін став співавтором 11 з 12 треків альбому.

Сама Надя Дорофєєва зауважила, що робота над альбомом стала для неї своєрідною терапією в складні часи.

Цей альбом – моя віддушина, а написання пісень – те, що рятувало мене від нашого страшного сьогодення. Весь цей час, вперше за своє доросле життя, я по-справжньому поринула у музику, яка мене вивільнила. Тут зібрані дуже різні мої емоції, різні стани…Я дозволила собі приймати себе різною, довіряти собі, бути собою, неідеальною. Дозволила собі нарешті відкрити душу і просто говорити через свої пісні. І я б дуже хотіла, щоб вони не просто сподобалися, а мали силу в чомусь допомагати, наштовхували на якісь важливі думки, щоб, слухаючи їх, можна було й поплакати, й усміхнутися,

– наголосила Дорофєєва.

До збірки увійшли такі популярні хіти, як "Хартбіт", "А я все плакала" і "Нітрогліцерин", а також кілька нових треків.