В українських трендах ютубу, зокрема, є Morgenshtern з піснею "День X", Єгор Крід з піснею "Таро", група "Ласковый май" з піснею "Седая ночь". Важливо зауважити – прослуховуючи пісні російських виконавців, ви поповнюєте бюджет країни-агресорки, з якого вона потім бере гроші на війну проти України.

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Українські виконавці з кожним роком стають кращими та випускають просто неймовірні треки. Тож слухайте та підтримуйте нашу музичну індустрію. Редакція Show 24 заглянула на платформу ютуб та зібрала добірку з 10 найпопулярніших українських пісень, які зараз слухають люди.

alyona alyona, KOLA, Jerry Heil – "Щедра ніч"

У цій пісні присутній дух Різдва, коли вся родина збирається разом за святковим столом. Зараз багато українців не мають такої можливості, у них одна мрія – провести свято з рідними у мирній Україні.

"Щедра ніч": дивіться відео онлайн

Анна Трінчер – "Колоски"

За словами Анни Трінчер, трек "Колоски" може запалити серця жінок навіть тоді, коли вони переживають складний період у житті. Йдеться, зокрема, про стосунки з чоловіками.

"Колоски": дивіться відео онлайн

Kalush Orchestra – "Це любов"

Український гурт Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні-2022, створив пісню про кохання. Це почуття, яке може змінити світ. Воно рятує навіть тоді, коли люди проходять важкі випробування.

"Це любов": дивіться відео онлайн

Ірина Білик – "Сніг"

Співачка Ірина Білик українською мовою переклала одну зі своїх найвідоміших пісень. Вона присвятила її людям, які вірять у силу слова та музики. Випустила артистка трек напередодні зимових свят, як подарунок фанам.

"Сніг": дивіться відео онлайн

Jerry Heil – "Меланка"

Jerry Heil співає про сьогодення українців. Завжди варто пам'ятати, що усі складні випробування ми можемо здолати, адже вже котра зима для нашого народу видається складною.

"Меланка": дивіться відео онлайн

Domiy – "Нагадай"

Пісня нагадує про важливість любові. Завжди варто пам'ятати про те, що людині потрібна людина.

"Нагадай": дивіться відео онлайн

SHUMEI – "Родимка"

Shumei славиться романтичними піснями, від яких перехоплює подих. Цей трек – також про кохання.

"Родимка": дивіться відео онлайн

CHEEV – "Перший день"

CHEEV – виконавець, який підкорив серця багатьох українців. "Перший день" – ліричний трек про кохання. У ньому співається про болісний розрив стосунків.

"Перший день": дивіться відео онлайн

DOROFEEVA – "Хай пишуть"

Цей трек від Наді Дорофєєвої – своєрідна афірмація проти хейту, як зазначила співачка. Його потрібно вмикати завжди, коли хтось починає поливати вас брудом, наприклад – писати погані коментарі.

"Хай пишуть": дивіться відео онлайн

YAKTAK – "Попелом"

YAKTAK – ще один крутий молодий виконавець. Ця пісня – про дім, шлях до якого ноги знайдуть завжди.

"Попелом": дивіться відео онлайн

Ознайомлюйтеся зі свіжим рейтингом пісень, які слухають українці. Додавайте їх у свій плейлист!