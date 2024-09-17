Коли пісня вийшла у світ, то стала своєрідним гімном для одеситів. Вона також сподобалася туристам, яких часто можна зустріти в Одесі – у місті, яке вабить хвилями Чорного моря.

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Дмитро Монатік та Укрзалізниця запустили спільну ініціативу, аби пасажири могли отримувати позитивні емоції та заряджатися енергією під час поїздки. Крім того, це ще один спосіб популяризувати українську музику.

Трек "А що?" вирішили обрати невипадково. Річ у тім, що одразу після прем'єри пісня увійшла у топи музичних чартів, а також стала народним гімном для Одеси та одеситів. Кліп до неї створювала українська режисерка Таню Муіньо, яка до того ж є номінанткою на Grammy. Її відеоробота набрала вже 13 мільйонів переглядів на ютубі.

Поїзд вирушає з Києва до Одеси. Всім комфортної та спокійної подорожі. З любов'ю та ритмом,

– говорить MONATIK у спільному ролику з Укрзалізницею.

Зазначимо, що Одеса – знакове місто та Дмитра. А подорожі до узбережжя Чорного моря тепер ще яскравіші!