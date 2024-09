Бруно Марс не намірений судитися з 31-річною співачкою, про що пише The Daily Mail. Натомість заяву до суду про порушення авторських прав подала компанія Tempo Music Investments.

Tempo Music Investments звинуватили Майлі Сайрус у "навмисному копіюванні" пісні Бруно Марса When I Was Your Man in Flowers. Компанія стверджує, що цей трек та пісня Flowers мають схожі мелодії як у куплеті, так і в приспіві. Також вони заявляють, що тексти пісень теж мають схожість.

Беззаперечно, виходячи з комбінації та кількості подібностей між двома записами, Flowers не існувало б без When I Was Your Man, – заявляє компанія.

Чому позивачем не є сам Бруно Марс? Співак продав частину своєї музики Warner Music Group, яка інвестувала в Tempo Music у 2020 році.

Що відомо про трек Flowers

Пісня Бруно Марса When I Was Your Man вийшла 11 років тому та була номінована на Греммі. Але хіт Майлі Сайрус Flowers став ще більш успішним та завоював нагороду "Запис року" і "Найкраще соло попвиконання".

Трек вийшов 13 січня 2023 та миттєво став хітом у мережі, хтось назвав його "гімном сильних жінок". Ймовірно, цей трек Майлі Сайрус присвятила колишньому, Ліаму Гемсворту.