Лідер колективу Святослав Вакарчук поділився, що пісня "Мукачево" – особлива та дорога для нього пісня. У ній містяться рядки про життя самого вокаліста, але вона також про кожного з нас.

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Вона про межу між "бути" і "здаватись", між чужою вигадкою і твоєю реальністю, між тим, яким тебе малюють інші й тим, ким ти насправді був і є,

– зауважив Вакарчук.

Музикант додав, що в кожної людини є розчарування, втрати, успіхи і перемоги, власне "я". Та якщо одні знають, ким вони є, інші шукають себе, а хтось про це навіть не думає. Святослав Вакарчук зізнався, про що його нова пісня, та висловив прохання до фанів.

"Для мене завжди було важливим знати, хто є я. І про це моя нова пісня. Я маю прохання до тих, кого знайде ця пісня: не просто слухайте, а почуйте, відчуйте, і, зрештою, зустріньтесь з тим хлопчиком чи дівчинкою, з тим підлітком, з тим юнаком чи дівчиною всередині себе і запитайте: "ким ти був? ким ти є? тобі й досі "болить"?" – підсумував Святослав Вакарчук.

Трек супроводжує зворушливий анімаційний кліп, автором ідеї якого теж був Вакарчук. Над втіленням задуму в життя працювала команда and action.

Шанувальники після прослуховування нового треку діляться враженнями. Багатьох цей трек вже розчулив та підкорив.

"Мурашки... Ви не тільки голос цілого покоління – ви його душа";

"Який красивий текст! Окрема пошана тим, хто робив анімацію. Такий гарний стиль і кольори";

"Дякую з Мукачева. З повагою та любов'ю";

"Я таки розплакалася, бо я з покоління тих, кому болить. Відеоряд прекрасний, сповідь дуже лірична і торкається душі";

"Я в захваті! Дуже потужна пісня! Який текст! Яка музика! Який драйвовий приспів! А кліп який! Браво! На повторі".

"Океану Ельзи" – 30 років

12 жовтня колективу виповнюється 30 років. Гурт у повному складі пропонує відсвяткувати цю дату разом із ними на трьох сольних концертах, що пройдуть у "Палаці спорту".

Крім того, до особливого дня восени вийде довгоочікуваний український альбом.