Сьогодні Show 24 поділиться з вами добіркою нових треків від українських артистів. Обирайте українське та завантажуйте пісні своїх улюблених виконавців.

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MONATIK

Днями MONATIK презентував пісню, яка називається "Назавжди". Співак ділився, що ця композиція є однією з найатмосферніших у його репертуарі та розповідає про біль розлуки, втрати та відстані.

MONATIK – "Назавжди": дивіться відео онлайн

Андрій Кравченко

Нещодавно український композитор Андрій Кравченко випустив кліп на пісню "Цариця". У ролику можна помітити загадкову брюнетку, до якої виконавець залицяється на даху багатоповерхівки.

Андрій Кравченко – "Цариця": дивіться відео онлайн

YAROMIYA

Співачка YAROMIYA потішила шанувальників піснею "Заручена". Ця композиція розповідає про кохання з першого погляду та справжні почуття. До речі, у кліпі на пальці дівчини видніється обручка.

YAROMIYA – "Заручена": дивіться відео онлайн

Міша Правильний та Володимир Дантес

Українські виконавці Міша Правильний та Володимир Дантес поділилися спільною роботою: пісня називається "Честер". У ній розповідається про внутрішню боротьбу, з якою стикається багато людей.

Міша Правильний та Володимир Дантес – "Честер": дивіться відео онлайн

Parfeniuk

Parfeniuk випустив у мережу новий трек "Вітер". Це перший сингл артиста з дебютного альбому. Зазначимо, що його презентація відбудеться зовсім незабаром на сольному концерту співака у Києві та на різних платформах.

Parfeniuk – "Вітер": дивіться відео онлайн

AMARIIA

Альтернативний метал-гурт AMARIA, який брав участь в українському "Нацвідборі Євробачення-2022", днями презентував пісню Heart Of Stone. У ній підіймається тема зради, трансформації та розбитого серця.

AMARIA – Heart Of Stone: дивіться відео онлайн

NAPEREXRESTI

Гурт NAPEREXRESTI цього тижня поділився з шанувальниками треком про кохання, який називається "На повторі". У цій пісні-виставі біль та розчарування затьмарюють гармонію.

NAPEREXRESTI – "На повторі": дивіться відео онлайн

TVORCHI

Український гурт TVORCHI випустив новий альбом Planet X. Артисти протягом трьох років працювали над ним. Фани вже можуть послухати 14 красивих треків, які увійшли у довгоочікувану роботу виконавців.

TVORCHI – альбом Planet X: дивіться відео онлайн

Не пропустіть добірку нових треків від українських артистів, завантажуйте та діліться прем'єрами з друзями. У матеріалі ви знайдете пісні на будь-який смак. Обирайте, що слухати найближчим часом!