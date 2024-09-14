Надя Дорофєєва вже вийшла в інстаграм-сторіс, аби прокоментувати цю інформацію. Співачка заявила, що у неї немає власної охорони, тому спростувала чутки. Задля безпеки її замовляють організатори концерту.

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Сталася жесть. Я бачу в телеграм-каналах відео, де якась людина – можливо, це охоронець, я не знаю, стріляє вверх, якась заворушка. В якийсь момент – це вже було після концерту, ми самі почули постріл, знаходячись у гримерці. Подумали, може нам здалося, але, на жаль, не здалося,

– розповіла Надя Дорофєєва.

Артистка сподівається, що відповідні люди, служби та організатори розберуться з цією ситуацією. Вона вважає, що це абсолютно ненормально.

Відео з Червонограда, на якому чути постріли

На ролику дійсно видно натовп, який кричить, а хтось з людей втікає, коли чує постріли. Згодом у місцевих телеграм-каналах написали, що після концерту агресію дійсно проявила охорона організаторів.

Три здорових чоловіки, по два метри ростом, били ногами одного малого, а потім змусили його 200 разів присідати,

– йдеться у дописі зі слів очевидців.

Зазначимо, що 13 вересня Надя Дорофєєва виступала на стадіоні "Шахтар".