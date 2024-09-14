Актриса детально розповіла, як це сталося. До того ж вона зізналася, чи спілкується з родиною та друзями, які проживають на окупованій території.

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Так, Михайліченко повідомила, що підтримує зв'язок з близькими, які під окупацією.

Вони тримаються та чекають на наших військових. Розповідають, що там постійно лунають вибухи, дуже страшно, але вони все одно тримаються. Навіть зараз, коли їх змушують змінювати українські паспорти на російські, але вони цього не роблять, хоча й через це не можуть купити ні ліки, ні деякі речі,

– розповіла Олена.

Особистою трагедією для акторки стало руйнування будинку її бабусі внаслідок російських обстрілів.

Територія, де жила моя бабуся, зараз так само знаходиться в окупації, її постійно обстрілюють, вигорають цілі вулиці. Сусіди розповідали, що ледь врятували бабусин дім від пожежі, але він зруйнований,

– наголосила знаменитість.

Михайліченко додала, що разом з сім'єю не втрачає надії на звільнення окупованих територій і можливість повернутися на батьківщину.

Що відомо про Олену Михайліченко