Актриса детально розповіла, як це сталося. До того ж вона зізналася, чи спілкується з родиною та друзями, які проживають на окупованій території.
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Так, Михайліченко повідомила, що підтримує зв'язок з близькими, які під окупацією.
Вони тримаються та чекають на наших військових. Розповідають, що там постійно лунають вибухи, дуже страшно, але вони все одно тримаються. Навіть зараз, коли їх змушують змінювати українські паспорти на російські, але вони цього не роблять, хоча й через це не можуть купити ні ліки, ні деякі речі,
– розповіла Олена.
Особистою трагедією для акторки стало руйнування будинку її бабусі внаслідок російських обстрілів.
Територія, де жила моя бабуся, зараз так само знаходиться в окупації, її постійно обстрілюють, вигорають цілі вулиці. Сусіди розповідали, що ледь врятували бабусин дім від пожежі, але він зруйнований,
– наголосила знаменитість.
Михайліченко додала, що разом з сім'єю не втрачає надії на звільнення окупованих територій і можливість повернутися на батьківщину.
Що відомо про Олену Михайліченко
- Актриса театру і кіно народилася 16 жовтня 1979 року в Новій Каховці, що в Херсонській області. Михайліченко здобула освіту в Дніпропетровському обласному театрально-художньому училищі, яке закінчила у 1998 році. Під час навчання розпочала акторську кар'єру в Херсонському обласному українському музично-драматичному театрі ім. М. Куліша. З 1998 року Михайліченко є учасницею Київського академічного театру юного глядача на Липках, де вона продемонструвала свій талант у різноманітних популярних виставах.
- Окрім роботи на сцені, вона також знімалася в кіно і на телебаченні, з'явившись у таких фільмах, як "Платон Ангел", "Нюхач 2", "Що робить твоя дружина" та "Пошта".
- У 2017 році Михайличенко разом з актрисою Христиною Микитин заснувала благодійний фонд "Арт Поміч". Організація займається підтримкою хворих дітей та розвитком творчих особистостей, які цього потребують.
- Відомо, що Олена Михайліченко одружена з актором і режисером Максимом Михайліченком. У подружжя двоє дітей, син Гліб та донька Олександра, які йдуть по стопах своїх батьків в акторській професії.