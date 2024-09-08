З'ясувалося, що Ніколь дізналася жахливу новину напередодні церемонії нагородження. Акторка перемогла у номінації "Найкраща жіноча роль", але оголосити промову вийшла режисерка стрічки – Галина Рейн.

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За словами жінки, Кідман терміново поїхала до США, оскільки дізналася про смерть своєї матері.

Я шокована і маю їхати до своєї родини, але ця нагорода – для мами. Вона сформувала мене, спрямовувала мене та зробила мене. Я дуже вдячна за те, що можу вимовити її ім'я перед усіма вами. Зіткнення життя та мистецтва розриває серце, і моє серце розбите,

– зізналася Ніколь.

Згодом офіційний представник голлівудської зірки підтвердив інформацію про раптову смерть її матері. Кідман не стала розкривати подробиці трагедії, але попросила про спокій для родини.

Ніколь неодноразово розповідала про великий вплив своєї неньки на її кар'єру та почуття стилю. Джанель, покійна матір акторки, завжди підтримувала доньку та допомагала їй досягати поставлених цілей.

Нагадаємо, наприкінці серпня трагічну звістку повідомила співачка Мерая Кері. В один день артистка втратила маму і сестру. Причини смерті рідних людей виконавиця вирішила приховати.