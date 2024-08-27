Це, як виявилося, відбулося на минулих вихідних. Виконавиця зі щемом заявила, що "її серце розбите".

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Зауважимо, Мерая Кері утрималася від розголошення конкретних деталей щодо причини смерті своєї матері. Водночас зірка зазначила, що її сестра Елісон пішла з життя через "трагічний інцидент".

Моє серце розбите, що на минулих вихідних я втратила маму. На жаль, через трагічний поворот подій моя сестра загинула того самого дня. Я щаслива, що змогла провести останній тиждень з мамою перед її смертю. Я ціную любов і підтримку всіх і повагу до моєї приватності в цей тяжкий час,

– наголосила знаменитість.

Зауважимо, раніше у своїх мемуарах, опублікованих у 2020 році, Мерая Кері відверто розповідала про непрості стосунки з матір'ю. Тоді артистка схарактеризувала їхні взаємини як "заплутане павутиння гордості, болю, сорому, вдячності, ревнощів, захоплення та розчарування". Навіть попри ці труднощі, Кері докладала зусиль, щоб підтримувати контакт з Патрісією.

Її стосунки з сестрою, Елісон, та братом Морганом також були непростими. У своїх мемуарах Мерая писала, що в той час вона відчувала себе "безпечніше емоційно і фізично", тримаючись на відстані від них.