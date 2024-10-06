Інцидент з Ніколасом Кармою прокоментував речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін для Суспільного. Він повідомив, що начальник районного ТЦК Олександр Логвиненко 5 жовтня проводив час у місті разом з сім'єю.

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За словами Романа Істоміна, Логвиненко побачив блогера, який підходив до жінок і ставив їм "провокативні запитання". Тому теж вирішив підійти й поцікавитися щодо його ставлення до ЗСУ та служби у війську. Олександр Логвиненко при цьому сказав, що є офіцером ЗСУ.

Потім він відійшов. Ніякого конфлікту з боку офіцера не було. Але блогер підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав конфліктувати відверто, застосовуючи при цьому заходи фізичного впливу,

– розповів речник ТЦК.

Роман Істомін додав, що на відео видно, що у працівника ТЦК не було пістолета. Це начебто інший предмет, який був в іншої людини та з'явився в кадрі тільки після того, як блогер "застосував силу" до Логвиненка.

"Правоохоронці вже перевірили цей предмет – це не був бойовий пістолет і загрози життю та здоров’ю блогеру не було взагалі", — заважив Роман Істомін.

Чи звертався Карма до поліції

За словами речника Полтавського райуправління поліції Василя Зуба, Ніколас Карма не звертався до поліції. Але правоохоронці зареєстрували відео, яким він поділився в соцмережах. Слідчі проводять перевірку людей, які причетні до інциденту.