Артисти навіть презентували пісні на гостросоціальні теми. Show24 зібрав добірку найцікавіших музичних новинок.

Вас також може зацікавити 7 російськомовних хітів, які після перекладу українською не втратили популярність

Тіна Кароль – "Відчиняю"

Співачка представила перший сингл з її майбутнього альбому "Лірика". Реліз платівки відбудеться 19 вересня.

Тіна Кароль – "Відчиняю": дивіться відео онлайн

Jerry Heil – All Eyes On Kids

Виконавиця випустила пісню, присвятивши її українським дітям, які були незаконно депортовані Росією. Також вона презентувала соціальне відео, що закликає до захисту і повернення дітей додому.

Історій про викрадених Росією українських дітей – десятки тисяч, але додому повернулося лише 388. Боляче усвідомлювати, що ця тема залишається майже непомітною в інформаційному просторі, як в Україні, так і у світі. Тим часом всі розуміють: майбутнє країни – за дітьми. Це розуміє і Росія, яка цинічно викрадає у них дитинство, вивозячи на свої та окуповані території, прагнучи тим самим викрасти й майбутнє України,

– підкреслила артистка.

Jerry Heil – All Eyes On Kids: дивіться відео онлайн

TAYNA та ЛЕВІТ – "У тобі"

Дует потішив шанувальників новим треком про співзалежне кохання.

Кожен із нас стикався з вибором: обрати себе чи свою половинку, обрати себе чи прогулянку з друзями, обрати себе чи стосунки, в яких тобі не добре. І наша пісня саме про це – про спільне бажання, щоб кожен екологічно обирав себе… Ми можемо втрачати мрії, втрачати час, втрачати людей, але ми не можемо дозволити втратити себе. Це головний заклик цієї пісні,

– зазначили музиканти.

TAYNA x ЛЕВІТ – "У тобі": дивіться відео онлайн

KALUSH – "А вона"

Фронтмен гурту Олег Псюк присвятив композицію до дня народження своєї двчини Олександри. Новий трек, наповнений ніжністю та енергією, оспівує тему справжнього кохання.

У пісні відображено, як важливо мати поруч людину, яка не лише надихає, але й підтримує у будь-якій життєвій ситуації й завжди поряд,

– розповів виконавець.

KALUSH – "А вона": дивіться відео онлайн

Оля Полякова – "Білий налив"

Співпраця з TAYANNA та семпл легендарного хіта Ірини Білик "Так просто" створили неповторне звучання нової композиції.

Оля Полякова – "Білий налив": дивіться відео онлайн

KAZKA – "Мушлі"

З наближенням осені гурт випустив трек, який навіює тепло і ностальгію.

Ця пісня – місток від summertime sadness до марафону перегляду "Сутінок". Коли душа вже просить вдягнути м'який шарф, а тіло ще потерпає від спеки +30. Вона про найтепліші спогади. Ця хвиля огортає тебе і не відпускає, поки з очей не потечуть сльози. Вона – про почуття, які гріють і буду гріти,

– поділилася Олександра Заріцька.

KAZKA – "Мушлі": дивіться відео онлайн

Ptashkin – "В передчутті"

Михайло Панчишин, фронтмен гурту Ptashkin та ветеран російсько-української війни, повернувся на музичну сцену з новим драматичним синглом про сильне почуття закоханості.

Я думаю, що у всіх трапляється людина, до якої ми відчуваємо сильну емоційну залежність і готові повертатися, знаючи, що це може завдати болю. Але краще любити себе і не страждати,

– наголосив артист.

Ptashkin – "В передчутті": дивіться відео онлайн

Balsam та ОМ – "Маяк"

Реп-виконавець Balsam та Олександр Мельник, відомий за участю в шоу "Голос країни", випустили спільний трек, що досліджує тему любові як маяка у світі, де багато хто шукає своє світло у темряві.

Balsam & ОМ – "Маяк": дивіться відео онлайн

Ann in Black – "Я шикарна"

Це енергійний гімн впевненості, незалежності та жіночої сили. Пісня розповідає про дівчину, яка пройшла шлях від сумнівів до повного прийняття себе і тепер іде по життю з піднятою головою. Сингл закликає слухачів відкинути сумніви, прийняти свою унікальність і насолоджуватися життям, де кожен крок – це крок до власного щастя.

Я написала "Я шикарна" як афірмацію для всіх своїх підписників. Хотіла, щоб вони почули цю пісню і відчули зміни у своєму житті. Моя мета — щоб кожен відчув себе розкішним, унікальним, коханим і красивим і щоб інші теж так їх сприймали,

– прокоментувала реліз співачка.

Ann in Black – "Я шикарна": дивіться відео онлайн

ШупШик – "Корумпована"

Молодий артист випустив композицію, яка висвітлює те, про що багато хто воліє мовчати.

Це пісня про те, як корупція в Україні вже стала повсякденністю. Вона всюди, і давно нікого вже не дивує. Я співаю від лиця корупціонера, який намагається виправдати своє життя, мовляв, корупція — це добре, це така ж частина нашої культури, як і все інше і т.д. Але насправді через цю іронію хочу донести, що наразі це топ проблема,

– зазначив виконавець.

ШупШик – "Корумпована": дивіться відео онлайн