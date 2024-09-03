Що цікаво, оновлені пісні швидко набирають популярності. З цієї нагоди Show24 зібрав підбірку з 7 популярних перекладених композицій.

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Так, у 2022 році Антон Савлєпов, Костянтин Боровський та Нікіта Горюк об'єднали зусилля, щоб створити українську версію свого хіта "Ты так красива". "Ти неймовірна" швидко знайшла позитивний відгук у слухачів QUEST PISTOLS.

QUEST PISTOLS – "Ти Неймовірна": дивіться відео онлайн

З огляду на те, що Тіна Кароль не планує особисто перекладати свої російськомовні композиції, вона дала таку можливість молодим виконавцям. Так, популярний трек "Выше облаков" отримав нове життя завдяки співаку SHUMEI.

SHUMEI – "Вище хмар": дивіться відео онлайн

Макс Барських довго вагався щодо перекладу своїх пісень, однак у 2023 році нарешті випустив українську версію хіта "Туманы".

Макс Барських – "Тумани": дивіться відео онлайн

Монатік підтримав цю тенденцію, презентувавши пісню "Мокрая" українською.

Монатік – "Мокра": дивіться відео онлайн

У 2023 році на концерті у Львові Олена Тополя виконала перекладений українською свій хіт "Феромоны любви", а вже у березні 2024 випустила повну версію треку під назвою "Феромони".

Олена Тополя – "Феромони": дивіться відео онлайн

У 2024 році ALEKSEEV представив українську версію хіта "П'яне сонце". Оновлений трек має свої емоційні фарби, колорит, але сповна зберігає оригінальний сенс.

ALEKSEEV – "П'яне сонце": дивіться відео онлайн

Також нещодавно Alena Omargalieva переспівала їхню з Тамерланом популярну пісню "Подих вітру". Оновлена версія відрізняється більш сучасним звучанням, а також поєднанням фірмового ліричного вокалу співачки та її дебютного реп-виконання.

Alena Omargalieva – "Подих вітру": дивіться відео онлайн

Тенденція перекладу популярних пісень українською мовою свідчить про значні зрушення як у мистецькій адаптації, так і в попиті аудиторії на україномовний контент. Вона підкреслює трансформаційні зміни, що відбуваються в українському суспільстві та культурі, а також наголошує на вирішальній ролі рідної мови у визначенні національної ідентичності через музику.