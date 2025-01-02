Слід пам'ятати, що тренди не живуть вічно й досить швидко втрачають свою популярність на тлі новинок. Варто завжди бути у курсі справи, щоб заслужити статус трендових тіктокерів, пише Show 24.

Не пропустіть Маша Єфросиніна – зірка тіктоку: який тренд завірусила зірка та чому він став популярним

Отже, цього разу користувачі обрали трек Dj LK da Escócia – Bonde das Oncinhas, реліз якого відбувся у 2024 році. Ритм і біти, які використані в записі, стали ідеальними елементами, під які можна придумати та записати відео. Такої ж думки й тіктокери, які на цей момент уже відзняли майже 300 тисяч роликів.

Щоб долучитись до тренду, слід добре постаратись, щоб вивчити рухи. Вони не складні, однак гарна картинка потребує емоцій, пластичності та готовності вражати. У більшості випадків відео знімають наодинці, однак ніхто не забороняє робити це в дуеті чи з ще більшою кількістю людей.

Отож, план дій доволі простий.

Спершу вирішить чи зніматимете тренд наодинці, чи все ж віддасте перевагу компанії.

Подивіться декілька роликів і проведіть репетиції, щоб у фінальному варіанті все виглядало ефектно.

Експресія та харизматичність – головні помічниці.

Створіть образ, який доповнить загальну картину. Можливо, зробіть акцент на стилі одягу або ж віддайте перевагу макіяжу.

До слова, дехто вирішив додати нововведення і під час переходу змінює образ.

Якщо теж маєте варіанти, як вдосконалити тренд, чи зробити його крутішим, то сміливо беріться за справу. Можливо, саме ваше відео опиниться у топі переглядів і уподобань.