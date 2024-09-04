Українські зірки вже відреагували на удар по Львову. Про реакцію знаменитостей – читайте на Show24.
Не пропустіть У Львові пошкоджено понад 50 будинків, багато історичної спадщини, – Садовий
Монатік висловив співчуття родинам постраждалих. Співак наголосив на цинізмі ворога, який щодня вчиняє новий теракт.
"Яке горе", – прокоментував артист.
Монатік про атаку ворога на Львів / Скриншот з інстаграм-сторіс
Alyona Alyona опублікувала фото наслідків обстрілу Львова та пошкодженої інфраструктури міста. Реперка нагадала про кількість загиблих внаслідок російської атаки.
Alyona Alyona про обстріл Львова / Скриншот з інстаграм-сторіс
Даша Квіткова поділилася відео, на якому видно момент влучання ворожих ракет у будівлі Львова.
Даша Квіткова про удар по Львову / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ольга Фреймут показала наслідки російської атаки та їх усунення рятувальними службами. Ведуча звернулася до підписників англійською мовою та повідомила про загибель дітей-львів'ян внаслідок удару по місту.
Ольга Фреймут про атаку ворога на Львів / Скриншот з інстаграм-сторіс
Анатолій Анатоліч поширив фото, де можна побачити пошкоджену інфраструктуру Львова.
Львів вночі під обстрілом. Знову загинули люди. Серед них діти,
– написав шоумен.
Анатолій Анатоліч про обстріл Львова / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ектор Хіменес-Браво поділився відео, на яких видно наслідки ворожого обстрілу.
"Це якесь пекло", – наголосив кулінар.
Ектор Хіменес-Браво про удар по Львову / Скриншот з інстаграм-сторіс
Євген Галич щемливо звернувся до львів'ян. Співак і військовий різко висловився про росіян.
Якщо і можна ненавидіти рускіх ще більше, то я відчуваю це кожною клітинкою,
– повідомив захисник України.
Євген Галич про обстріл Львова / Скриншот з інстаграм-сторіс
Нагадаємо, вранці 4 вересня ворог атакував Львів ракетами й дронами-камікадзе. Внаслідок російської атаки є загоряння житлових будинків та пошкодження двох навчальних закладів.
Станом на 09:00 відомо про 7 загиблих, серед яких – троє дітей. Щонайменше 38 людей – постраждали внаслідок атаки.