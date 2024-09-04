Українські зірки вже відреагували на удар по Львову. Про реакцію знаменитостей – читайте на Show24.

Не пропустіть У Львові пошкоджено понад 50 будинків, багато історичної спадщини, – Садовий

Монатік висловив співчуття родинам постраждалих. Співак наголосив на цинізмі ворога, який щодня вчиняє новий теракт.

"Яке горе", – прокоментував артист.



Монатік про атаку ворога на Львів / Скриншот з інстаграм-сторіс

Alyona Alyona опублікувала фото наслідків обстрілу Львова та пошкодженої інфраструктури міста. Реперка нагадала про кількість загиблих внаслідок російської атаки.



Alyona Alyona про обстріл Львова / Скриншот з інстаграм-сторіс

Даша Квіткова поділилася відео, на якому видно момент влучання ворожих ракет у будівлі Львова.



Даша Квіткова про удар по Львову / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ольга Фреймут показала наслідки російської атаки та їх усунення рятувальними службами. Ведуча звернулася до підписників англійською мовою та повідомила про загибель дітей-львів'ян внаслідок удару по місту.



Ольга Фреймут про атаку ворога на Львів / Скриншот з інстаграм-сторіс

Анатолій Анатоліч поширив фото, де можна побачити пошкоджену інфраструктуру Львова.

Львів вночі під обстрілом. Знову загинули люди. Серед них діти,

– написав шоумен.



Анатолій Анатоліч про обстріл Львова / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ектор Хіменес-Браво поділився відео, на яких видно наслідки ворожого обстрілу.

"Це якесь пекло", – наголосив кулінар.



Ектор Хіменес-Браво про удар по Львову / Скриншот з інстаграм-сторіс

Євген Галич щемливо звернувся до львів'ян. Співак і військовий різко висловився про росіян.

Якщо і можна ненавидіти рускіх ще більше, то я відчуваю це кожною клітинкою,

– повідомив захисник України.



Євген Галич про обстріл Львова / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, вранці 4 вересня ворог атакував Львів ракетами й дронами-камікадзе. Внаслідок російської атаки є загоряння житлових будинків та пошкодження двох навчальних закладів.

Станом на 09:00 відомо про 7 загиблих, серед яких – троє дітей. Щонайменше 38 людей – постраждали внаслідок атаки.