Фронтмен "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про сенси нової пісні. До того ж він висловив вдячність Ржезніку за співпрацю.

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Маяк для мене є дуже потужною метафорою. Як українець, я не міг вигадати кращої метафори, щоб висловити нашу надію на майбутнє, саме тому пісня та альбом мають таку назву,

– зізнався лідер гурту "Океан Ельзи".

Водночас Джон подякував Святославу за можливість стати частиною пісні Lighthouse. Фронтмен Goo Goo Dolls наголосив на важливості творчості українського гурту в межах рідної країни та за кордоном. Також стало відомо, що частину коштів, отриману з пісні, передадуть фандрейзинговій платформі United24.

Я радий, що гроші будуть передані на таку значущу справу. Гурт має багатий досвід обміну посланнями надії та єдності через свою музику, тож побажаємо їм подальших успіхів, оскільки вони надихають людей з України та за її межами,

– зауважив Ржезнік.

"Океан Ельзи" та Джон Ржезнік – Lighthouse: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно YAKTAK і VLADA K запрем'єрили пісню "Увімкни". Трек дозволяє слухачам зазирнути в душі артистів і дізнатися про їхні найглибші почуття. Пісня "Увімкни" розповідає про натхнення та втіху, які отримують люди під час прослуховування треків у важкі часи.