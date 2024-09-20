Про те, що Оксана Білозір поїхала у Курську область, стало відомо з фейсбуку співачки. Вона поділилася відео, а також опублікувала фото з українськими військовими.
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На ролику Білозір виконує пісню "Ісусе милий" у церкві. Зазначається, що будівля зруйнована. Поруч з народною артисткою України стоїть український військовослужбовець.
Крім того, Оксана Білозір поділилася з шанувальниками світлинами з нашими захисниками. Ймовірно, вони також з Курської області, адже зроблені біля магазину "Пятерочка". На одному з відео співачка виконує свою пісню "Україночка" перед українськими військовими.
Як відреагували шанувальники Оксани Білозір
- "Пані Оксано! Чекаємо вас у Покровську на Донеччині, це українська територія".
"Я в захваті! Ото занесло! Люблю тебе! Рясних Божих благословінь, люба!"
"Ого… Куди вас Всевишній відправив! Міцного янгола поруч! Дуже потужно, сміливо, дивовижно!"
"Нехай береже тебе Господь! Обіймаю молитвою".