Сьогодні ж Оксана Білозір вирішила розкрити деякі деталі поїздки на Курщину. Відповідний допис жінка опублікувала у фейсбуці.

Не пропустіть Народна артистка України Оксана Білозір побувала у Курській області

Народна артистка України розповіла, що вже повернулася з Курської області. Вона зазначила, що заспівала для українських військових, аби надихнути, об'єднати та дати їм сил.

Поспілкувалася із місцевими мешканцями! До речі, вони розуміють українську і навіть пробують розмовляти українською! Відвідала кілька місцевих храмів,

– написала Оксана Білозір.

Зазначимо, що під час своєї поїздки на Курщину Оксана Білозр заспівала пісню "Ісусе милий" в одній зі зруйнованих церков. Крім того, вона виступила перед українськими захисниками зі своїм треком "Україночка". На одному з фото артистка стоїть біля магазину "Пятерочка" поруч з військовослужбовцем.

Нагадаємо, що на початку вересня Курщину відвідала й українська блогерка Олена Мандзюк. Вона поділилася, що там переважно всі будинки цілі, а от росіяни знищують українські міста й села. Деякі підписники заявили, що жінка піариться на війні, однак вона відповіла, що їздила передати допомогу нашим військовим.