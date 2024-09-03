Олександра народилась у Дніпрі, а з 10 років почала брати участь у фотозйомках, займалась бальними танцями, ходила до музичної школи та відвідувала школу телеведучих. Така наполеглива робота над собою дала чималі плоди у зірковому майбутньому. Читайте у матеріалі Show 24, де сьогодні "Міс Україна", чи виїхала за кордон і як складається подружнє життя з Дмитром Комаровим.

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Кар'єра і здобуття титулу

Попри те, що дівчина поєднувала різні види діяльності, вона мріяла про кар'єру журналістки. У 2015 році Олександра вступила до Київського національного університету Шевченка на диктора та ведучого телепередач, а згодом продовжила навчання на магістратурі.

У студентські роки дівчина випадково побачила новину про кастинг на конкурс краси "Міс Україна". Хоч термін на приймання заявок уже завершувався, але Кучеренко вирішила не втрачати можливості, пройшла співбесіду, а потім здобула омріяні титул і корону.

Олександра Кучеренко здобула титул "Міс Україна-2016": дивіться відео онлайн

Після цього Олександра представила нашу країну у Вашингтоні на конкурсі "Міс світу". Тоді вона потрапила у десятку найкращих учасниць на конкурсі талантів.

У 2017 році пара, Кучеренко та Комаров, появилась на проєкті "Танці із зірками". Однак після сьомого ефіру чоловік ухвалив добровільне рішення покинути проєкт через те, що в нього накопичилось чимало своїх справ поза шоу.

Олександра Кучеренко і Дмитро Комаров ("Танці із зірками") – Танго: дивіться відео онлайн

Паралельно з цим, дівчина продовжує працювати у сфері моделінгу. Вона не тільки стала обличчям багатьох українських брендів, а навіть відкривала покази на Українському тижні моди.

Продовжуючи працювати над здійсненням мрії у сфері журналістики, Олександра у 2018 році стала ведучою програми "Зірковий спорт".

Історія кохання Дмитра та Олександри

Пара не вдається у подробиці особистого життя. Публіці відомо не так багато про їхній союз. Закохані познайомились на шоу "Міс Україна-2016", де Дмитро був ведучим, а Олександра – учасницею, яка невдовзі стала й переможницею.

Олександра та Дмитро тривалий час тримали свої стосунки в таємниці. Пропозицію руки та серця мандрівник вирішив зробити незвичайно – під час польоту над Києвом на гелікоптері. Через сильний шум двигунів він не міг промовити ні слова, тому просто дістав обручку і виразним поглядом запитав кохану, чи погодиться вона стати його дружиною. Святкування весілля відбулося в столиці України, а для вінчання пара обрала особливе місце – Єрусалим.

Чоловік ділився, що йому до вподоби сімейне життя. Щоб проводити більше часу з коханою, він навіть скоротив тривалість своїх закордонних відряджень. Цікаво, що під час знімань "Мандруємо Україною з Дмитром Комаровим" ведучий зустрівся з мольфаркою. Вона запевнила, що чоловік вже знайшов справжнє кохання, а скоро їхня родина поповниться двома синами.

Де зараз Олександра Кучеренко і чим вона займається

Початок повномасштабної війни не став приводом для того, щоб ведуча покидала Україну. Вона залишилась у Києві, щоб допомагати іншим.

Я нікуди не виїхала з початку повномасштабної війни й за останні 5 місяців бачила Київ різним: і жахливо безлюдним, і задимленим вибухами, квітучим холодною весною, наляканим сиренами, але так прагнучим життя. Квітка завжди знайде можливість розцвісти навіть у найважчий час,

– розповідала модель.

Як відомо, Олександра повернулась до своєї пристрасті, танцю фламенко.

"Ще зовсім маленькою я закохалася у фламенко, коли вперше побачила іспанський фільм "Кармен". Потім передивлялася відео професійних байларінас і намагалася додати елементи справжнього іспанського танцю у свою бальну хореографію пасодобля. Стала вивчати іспанську мову, аби краще розуміти сенси в музиці.



Та у 2022 цей танець набув для мене іншого змісту. Пам'ятаю, як у березні раптово зустріла чи не в єдиному відкритому кафе у Києві свою викладачку фламенко. Тоді я вирішила, що це знак, – дістала з шафи свої туфлі. І знову почала займатися танцями, шукаючи вихід емоціям", – поділилась думками Олександра.

Час від часу Кучеренко відвідує заходи, присвячені суспільним темам. У соцмережах вона не дуже активна, але іноді ділиться змінами у своєму житті.

Днями вона повідомила, що знайшла для себе новий вид спорту, який її повністю полонив. Йдеться про падел-теніс, який в Україні визнали офіційним лише у 2021 році.

Та на відміну від тенісу, падел – це не силова гра, навіть на професійному рівні. Вона більш доступна, досить легка в освоєнні й за фізичним навантаженням, так що грати починаєш вже з першого тренування,

– розповіла ведуча.

До того ж, Олександра часто ділиться красивими світлинами у вишиванках і робить акцент на тому, яка у нас красива Україна та чому її потрібно цінувати. Сьогодні дівчина живе та працює на Батьківщині, а її чоловік мандрує нашою країною, щоб показати місця, які продовжують надихати своєю красою, та краєвиди, які почорніли від бомб і ракет.