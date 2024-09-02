Василь Байдак родом із Вінниці. З самого дитинства проявляв бажання веселити інших людей, але після закінчення школи вступив до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Саме в студентські роки юнак отримав змогу виступати в складі КВК. Однак юридична кар'єра залишилась десь за горами, а на її заміну прийшло дещо нове. Дізнавайтесь про цікаві факти з життя Василя Байдака та де він зараз, у матеріалі Show 24.

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"Інародний театр абсурду "Воробушек" і шлях до слави

У 2012 році четверо хлопців: Олександр Сердюк, Василь Байдак, Олег Свищ і Вадим Козедуб, виступили з номером у КВК і після цього команду дискваліфікували. А сталось це через те, що на репетиції був представлений один сценарій, а під час виступу на сцені показали зовсім інше.

Тоді хлопці вирішили створити абсурдний театр у Харкові. Команда немає одного керівника, а просто всі "воробушки" пишуть гуртом сценарії та ставлять їх.

У 2015 році команда вирушила на фестиваль "Ліги сміху", який проходив в Одесі, однак пройти далі не вдалось. За рік "Воробушек" пройшов відбір і грав разом із зірковим тренером Антоном Лірником. Після дебюту хлопці майже щороку появлялись у нових сезонах "Ліги сміху". У 2021 році театр разом із Володимиром Дантесом здобули перемогу в проєкті "Битва титанів".

"Воробушек" на "Лізі сміху": дивіться відео онлайн

Сам Байдак вперше у 2013 році виступив із сольним стендапом, а згодом навіть став учасником гумористичного проєкту "Розсміши коміка".

Вася Байдак на "Розсміши коміка": дивіться відео онлайн

Після виступів на телеекранах діяльність Василя й театру почала розвиватись. Окрім зайнятості у постановках і постійних виступах, Байдак не опустив можливості влаштувати й особисте життя. Ще зі студентських років він зустрічався з Єлизаветою Сазоновою. Згодом пара одружилась. Дружина допомагає гумористу з організацією концертів, зніманнях і волонтерстві.

Де зараз і чим займається комік

З початком повномасштабного вторгнення гуморист активно займається волонтерством. Він із командою створює креативні проєкти, які заохочують людей донатити й допомагати армії.

До прикладу, у липні Байдак із друзями опублікували на ютубі кліп, де знявся Віктор Ющенко. Тоді глядачів заохочували допомогти на збір дронів для 3 ОШБ й ГУР і на бус для ССО.

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Улітку Василь відправився у Європейський тур зі стендапом. Йому вдалось зібрати понад 11 мільйонів гривень для ГУР. Гуморист виступив у 13 країнах, а на аукціоні розіграв 336 лотів.

Чоловік переконаний, що завдяки стендапу люди не тільки відпочивають і розслабляються, а й отримають потужні меседжі про те, що потрібно помагати й гуртуватись проти спільного ворога.

Байдак точно ще вражатиме креативними проєктами та потужними зборами, а завдання публіки – підтримати кумира й допомогти йому.