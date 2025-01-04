Співак родом із Макіївки Донецької області. У дитинстві займався музикою, а згодом закінчив музичну школу за класом гітари. Потім вступив у Донецьке музичне училище й стажувався у Донецькому національному академічному театрі опери та балету. Чому Кузнєцов зник з радарів публічності, де він зараз і як склалось особисте життя, читайте в матеріалі Show 24.

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Слава на "Х-Факторі" та зникнення з шоубізнесу

У 19 років Олексій прийшов на кастинг 1 сезону "Х-Фактора", на якому виконав пісню Лари Фабіан – Adagio та потрапив у команду Йолки, яка сьогодні живе та працює в Росії, замовчуючи тему війни.

Олексій Кузнєцов – Adagio ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

Шлях на шоу складався для артиста успішно. У фіналі він заспівав у дуеті зі знаменитим італійським виконавцем Алессандро Сафіна.

Олексій Кузнєцов і Алессандро Сафіна / Фото з інстаграму співака

У результаті Кузнєцов став переможцем і виграв 2 мільйони гривень. Частину грошей витратив на лікування батька, який після травми хребта став інвалідом, а іншу частину – на навчання та подорожі.

У 2011 році підписав контракт з Sony Music Russia, який незабаром розірвав через відсутність діяльності іншої сторони.

Співак навчався та стажувався у багатьох країнах світу. Олексій виступав на ювілеї П'єра Кардена, мав концерт у Китаї, гастролював із мюзиклом Notre Dame De Paris, де виконував партію Клода Фролло.

Артист також виконував Гімн України на відкритому тренуванні команди на Євро-2012, виступав перед поєдинками з боксу, матчем "Шахтаря" у 2021.

Олексій Кузнєцов – Гімн України: дивіться відео онлайн

Невіддільною частиною життя Олексія є спорт. У 17 років він став майстром спорту з боксу, неодноразово брав участь у змаганнях. У 2014 році взяв участь у встановленні рекорду України з присідань. Серед уподобань Кузнєцова – кросфіт. Цікаво, що на перших змаганнях з кросфіту в Києві він посів 4-те місце.

Однак такий успішний старт у співочій кар'єрі та спорті чомусь не допоміг артисту здобути такого рівня слави в Україні, до якого він прагнув. В один момент чоловік вирішив почати все з чистого аркуша й переїхав до іншої країни – США.

Особисте життя

Перед участю у талант-шоу артист познайомився з балериною Катериною Семеновою. Вона була подругою його сестри. Згодом пара одружилась. У січні 2023 року сімейство поповнилось новим членом родини. У Катерини та Олексія народився первісток.

Олексій Кузнєцов з родиною / Фото з інстаграму співака

Олексій Кузнєцов і повномасштабна війна

Артист є співзасновником фонду HelpUkraine. На початку вторгнення він продемонстрував чітку позицію, займався волонтерством, привозив гуманітарну допомогу. Та зараз дописів про його працю на перемогу України поменшало.

Олексій Кузнєцов допомагав Україні гуманітарною допомогою / Фото з інстаграму Олексія

До слова, батько співака помер, а мати залишилась в окупованій частині Донецької області. Чоловік хотів вивезти жінку в безпечне місце, однак вона відмовилась. Де перебуває тепер – невідомо.

Олексій з мамою / Фото з інстаграму співака

Де зараз переможець 1 сезону "Х-Фактора"

Виконавець з родиною вже багато років живе в Нью-Йорку, США. Там Олексій працює оперним співаком, вчителем з вокалу та тренером з боксу. У соцмережах зрідка публікує нові дописи. А якщо і ділиться новинами, то англійською мовою.