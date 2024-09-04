Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар розлучилися 8 років тому, але зараз вони підтримують зв'язок. Танцівниця розповіла, що думає про службу свого колишнього чоловіка та хореографа в ЗСУ.

До слова Ненавиджу, коли він їде, – Маша Єфросиніна показала, як провела чоловіка-військового на фронт

Так, я час від часу цікавлюся, як у нього справи. І він – також. Але не скажу, що часто спілкуємося. Більше дізнаюся навіть не від нього, а від його найближчого друга, який розмовляє з ним частіше,

– поділилась Олена Шоптенко.

Танцівниця побажала, щоб у Дмитра завжди було все гаразд. Вона додала, що не здивована його рішенням захищати країну.

"Знаєте, я не здивована, що він пішов добровольцем на фронт. У нього завжди було загострене відчуття справедливості. Я думаю, що він зараз абсолютно на своєму місці", – зауважила Олена Шоптенко.

Нагадаємо, Дмитро Дікусар вступив до ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення. Він зрідка виходить на зв'язок з підписниками й розповідає, як минає його час у війську. Востаннє хореограф показував відео зі своєї служби у червні цього року.