Привітання Олени Зеленської еволюціонували разом із викликами, які постали перед країною: від традиційних побажань щастя до глибоких роздумів про єдність, силу та незламність українського народу. Її звернення стали віддзеркаленням не лише святкового настрою, але й духу часу та незламності українського народу.

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2019: Перший рік викликів

У свій перший рік як перша леді України Олена Зеленська привітала громадян з Новим роком.

Сказати, що 2019-й став для мене роком-викликом, – це, мабуть, все одно що промовчати. Та все ж я хочу подякувати йому. За випробовування на міцність, за тренування відповідальності, за відчуття підтримки – як ніколи досі, за марафон емоцій. Прощавай, 2019-й. І ласкаво просимо, новий, 2020-й. Бажаю, щоб для кожного з нас він був добрим, радісним і світлим,

– зазначила дружина Володимира Зеленського.

Вона тоді також поширила святковий знімок. На фото можна побачити, як перша леді України прикрашає ялинку. Олена Зеленська позувала у гольфі гірчичного кольору. До свого образу вона додала сережки-гвоздики, зробила легкі локони та нюдовий макіяж.

2020-2021: Час пандемії

Наступного року перша леді опублікувала схожу світлину у новорічну ніч. На фото Олена Зеленська постала у смарагдовому піджаку, з зачіскою у вигляді гульки. Її побажання були лаконічними.

Нехай кожне бажання, загадане у новорічну ніч, – здійсниться! З прийдешнім Новим роком,

– написала дружина президента.

2021-2022: Останній мирний рік

Пізніше Олена Зеленська привітала українців у переддень Різдва.

Затишку та любові вам та вашим родинам. Смачної куті, злагоди та благополуччя. Христос рождається! Славімо його!,

– підкреслила знаменитість.

2021 рік запам'ятався спільним привітанням подружжя Зеленських з Новим роком. На святковому фото вони позували на тлі засніжених ялинок – президент у білому светрі та чорному пальті, Олена – у білому светрі та пальті гірчичного відтінку.

У новому, 2022-му, щиро бажаємо: близьких – поряд, здоров'я – кожному, можливостей – без меж, впевненості – щодня, любові – в кожне серце, добра – всім! Нехай це буде чудовий рік,

– підкреслило президентське подружжя.

2022-2023: Перший рік повномасштабної війни

У Святвечір Олена Зеленська показалася у вишуканому образі – білому вовняному жакеті, прикрашеному перлами та золотими сережками-пусетами. Її побажання були сповнені тепла: "Затишку та спокою у ваших домівках! Миру в душі та навколо. Добра й сил на те, щоб його творити! Відчуття любові та свята - сьогодні і завжди!" .

31 грудня 2022 Олена та Володимир Зеленські знову разом привітали українців з прийдешнім Новим роком.

Бажати сьогодні чудес? Українці вже давно творять їх самі. Бажати справжніх друзів? Ми вже достеменно дізналися, хто ними є. Бажати щирого кохання? За цей рік ми відчули його сильно як ніколи. Бажати віри та надії? Обидві вже давно – в ЗСУ. Бажати домашнього затишку? Він там, де ми й наші близькі. Бажати світла? Воно – в кожному з нас, навіть коли немає електрики. Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато. Тож сьогодні лише одне бажання. І воно втілиться не дивом, а нашою працею. Боротьбою. Взаємодопомогою. Людяністю. З Новим роком! Роком нашої перемоги,

– зазначили тоді Володимир та Олена Зеленські.

Привітання вони доповнили спільним фото. Президент позував у світшоті й штанах кольору хакі, а його дружина одягнула костюм з сорочкою у схожому відтінку.

У Святвечір 6 січня Олена Зеленська поширила святкове фото на тлі ялинки. Усміхнена перша леді позувала у темно-ситій вишитій сукні на тлі прикрашеної ялинки.

З Різдвом усіх, хто святкує сьогодні,

– написала під фото перша леді.

24 грудня Олена Зеленська поширила відеозвернення до українців. У ролику перша леді була вбрана у елегантне пальто пастельного відтінку та білу блузку-вишиванку

Перше Різдво, яке святкуємо разом зі світом. Хоч би де ми були в цей час: на передовій, далеко від дому чи від близьких, – нас єднає цей день, єднає свято. Єднають надія, віра та спільнодія,

– підкреслила перша леді України.

31 грудня подружжя Зеленських привітало українців з прийдешнім Новим роком.

Новий рік по-українськи – коли не тільки вітаємо, а й діємо. Не тільки бажаємо, а й робимо все, щоб побажання здійснились. Ми, українці, як ніхто, знаємо, що краще завтра не настає саме, бо кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч. І тому наш новий рік буде таким, яким ми його хочемо та зробимо. Не лише новорічне, а й цілорічне диво – це всі ви: рішучі, відповідальні, небайдужі й дієві. Життя та снаги людям, які захищають вільне й безпечне майбутнє – не лише власне, а й усього світу,

– зазначили тоді Володимир та Олена Зеленські.

2024 рік

На Різдво перша леді не лише привітала українців зі святом, але й повідомила про особливу подію – різдвяну виставу "Говорять ті, що слухали вічність" у соборі Святої Софії, організовану її Фундацією.

Нехай це Різдво наповнить ваші серця теплом, силою та впевненістю в тому, що разом ми здолаємо все. Миру, радості й надії вам і вашим родинам,

– підкреслила Олена Зеленська.