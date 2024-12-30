Для важливої події вона обрала особливе вбрання від українського бренду. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку першої леді.

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Дружина президента з'явилася в елегантній шовковій блузі від Gunia Project з колекції "Хороводи". Її особливістю став унікальний принт, створений за мотивами старовинної реставрованої печі роботи майстрів Віталія Отченашка та Світлани Яценко.

Перша леді поєднала дизайнерську блузу з трендовими штанами палаццо чорного кольору. Довершили вишуканий образ масивні сережки того ж бренду Gunia Project.

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Як пройшла зустріч першої леді з вихованцями дитячого будинку

Діти провели насичений день у столиці, який завершився теплим спілкуванням та чаюванням у Софії Київській.

Було дуже зворушливо спостерігати за емоціями дітей та слухати їхні мрії,

– поділилася враженнями Олена Зеленська на своїй Instagram-сторінці.

Вона також висловила побажання, щоб у святкові дні жодна дитина в Україні не почувалася самотньою та відчувала підтримку дорослих.