Темою четвертого Саміту перших леді та джентльменів є безпека дітей. Саме цьому була присвячена потужна промова Олени Зеленської, повідомляє Show 24.

До слова Олена Зеленська зізналася, чи спускається з дітьми в укриття під час тривог

Перша леді України представила себе як "дружина президента і мама двох дітей". Вона зауважила, що її сім'я подібна на більшість родин у світі. Але в Україні життя переривають повітряні тривоги та пуски ракет.

Як мамі, мені дуже прикро, що мій син може відрізнити звук ракети від звуку дрона, як і мільйони українських хлопців і дівчат. Мільйони українських хлопців і дівчат уже сприймають війну як свою реальність. Але не те, про що знімають кіно, на жаль,

– зауважила Олена Зеленська.



Олена Зеленська / Фото 24 Каналу

Перша леді додала, що зараз діти не планують свого майбутнього та уникають розмов про плани. Та навіть коли починають про це розмовляти, то починають з фрази: "після того, як завершиться війна".

"У наших дітей одне дитинство і одна юність, і вони мали бути наповнені зовсім іншими емоціями, аніж тривогою. Як мама, я б хотіла гарантувати безпечне майбутнє нашим дітям і всім дітям світу у кожній країні. Та поки що жодній мамі, першій леді та жодній країні самотужки цього не вдалось. Це можливо тільки разом", – підкреслила Зеленська.

Дружина президента наголосила, що дорослі винні безпеку дітям, адже ми привели їх у цей світ. Вона закликала спробувати зрозуміти, як зупинити загрозу та гарантувати мирне життя дітям.



Олена Зеленська / Фото 24 Каналу

Що відомо про Саміт перших леді та джентльменів

Захід, який Олена Зеленська організовує щороку, цьогоріч розпочався 12 вересня у Києві. Міжнародна подія, яка вже четверта за рахунком, у 2024 році підійматиме тему безпеки дітей. Перша панель обговорюватиме життя дітей під час війни.

На Саміт з'їхалися подружжя лідерів держав та експерти з різних куточків планети, а також українські фахівці. Серед зірок на захід приїхав актор Майкл Дуглас з сином.