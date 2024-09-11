Олена Зеленська відповіла, що вона спускається в укриття. Вночі, зокрема, завжди. Дружина президента будить дітей, вони беруть собак, кота і йдуть усі у підвал.

До слова Зеленська відповіла, чи вимикають світло в їхній з президентом оселі

Перша леді України зауважила, що їй пощастило, адже може спуститися в укриття у власному домі. Вона нагадала, що деякі люди під час тривоги йдуть у метро, а це, на її думку, дуже незручно.

Це вимотує. Ми зранку невиспані, дітям потрібно йти до школи. Але це рятує життя. Кожного разу, коли ми рахуємо кількість жертв після чергових обстрілів, думаємо – якби було укриття, якби люди змогли спуститися, то врятувалися б,

– розповіла Олена Зеленська.

Зеленська наголосила, що необхідно дотримуватися правил безпеки, навіть якщо це вже набридло, навіть якщо складно. Звичайно, треба переривати роботу або навчання, шукати в незнайомому місці метро, але це рятує.

Інтерв'ю Олени Зеленської: дивіться онлайн

Олена Зеленська поділилася, звідки бере сили

Перша леді також зізналася, де бере сили, аби працювати. Олена відверто розповіла, що іноді відчуває, що сил вже немає. Проте зазначила, що кожного ранку вставати з ліжка їй допомагає відповідальність.

Я дійсно вірю, що можу донести якимось іншим чином – не так, як політики, емоції українських людей. І бачу, що іноді це працює. Зокрема, коли ти зустрічаєшся з тими, хто приймає рішення, і ти говориш з ними іншою мовою. Ти говориш з ними мовою історій наших людей. Це завжди має відгук,

– поділилася дружина президента.

Олена Зеленська сподівається, що це впливає на те, як до українців ставляться та як нам допомагають. Перша леді вважає, що відповідальна за цю частину роботи. Окрім цього, її також надихають друзі, люди.